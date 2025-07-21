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Экономика

Мукомолам КР поставили задачу производить 200 тысяч тонн пшеницы в год

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев во время закладки капсулы нового мелькомбината «Орион-Экстра» в Жайылском районе поставил перед производителями муки задачу производить не менее 200 тысяч тонн продовольственной пшеницы в год. Об этом сообщает Минсельхоз.

«Производя 200 тысяч тонн пшеницы в год, мы обеспечим себя местной пшеницей на четыре-пять месяцев в году. Меры, принимаемые Министерством сельского хозяйства, направлены на снижение себестоимости пшеницы. Если мы продолжим продавать пшеницу по 15 сомов за килограмм и не будем уделять внимание отрасли, мы не сможем конкурировать с пшеницей из Казахстана и России. Поэтому, если производители муки будут тесно сотрудничать с сельскими фермерами, узнавать об их проблемах и решать их, ситуация улучшится. Министерство готово оказать всестороннюю поддержку. Это включает в себя селекцию семян, анализ почвы, механизацию и так далее», — отметил Бакыт Торобаев.

Согласно официальным данным, по итогам первого полугодия 2025-го ВВП Кыргызстана составил 711,18 миллиарда сомов, что на 11,7 процента выше показателей аналогичного периода 2024 года. Существенный вклад в экономический рост вносят аграрный сектор и перерабатывающая промышленность. Только за январь — июнь этого года предприятия пищевой промышленности произвели продукции на сумму свыше 48 миллиардов сомов, а индекс физического объема составил 144 процента.

Мукомольная отрасль демонстрирует особенно динамичное развитие. За первые пять месяцев 2025-го переработано более 215 тысяч тонн зерна на сумму почти 3,9 миллиарда сомов. Новый мелькомбинат «Орион-Экстра» обеспечит переработку до 250 тонн зерна в сутки, что в три раза превышает мощности действующего предприятия.

Новый комбинат даст мультипликативный эффект для экономики региона: стимулирует развитие логистики, упаковки, торговли, укрепит промышленную инфраструктуру и повысит инвестиционную привлекательность.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336902/
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