Семь новых машинно-тракторных станций создали в Кыргызстане

С начала 2025 года в Кыргызстане заработали семь новых машинно-тракторных станций. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Фото Минсельхоза

По ее данным, с января по июнь фермерам с государственной поддержкой передано 1 тысяча 23 единицы сельхозтехники на сумму 3,6 миллиарда сомов, создано 68 сельскохозяйственных кооперативов. По республике сейчас насчитывается более 90 тысяч единиц спецтехники.

В ведомстве проинформировали, что утвержден проект распоряжения кабмина о закупке техники на 1,01 миллиарда сомов и ратифицировано соглашение с Исламским банком развития о привлечении $45 миллионов инвестиционного кредита.

Ранее на создание МТС Всемирный банк выделил $18 миллионов, а из фонда президента передано 108 миллионов сомов на запуск государственной МТС.