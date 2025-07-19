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Экономика

Первый в истории криптозакон, легализующий стейблкоины, подписан в США

Дональд Трамп подписал первый в истории криптозакон GENIUS — это официальная легализация стейблкоинов в США, сообщает Bloomberg.

Закон об управлении и установлении национальных инноваций в сфере стейблкоинов (GENIUS Act) призван создать в США нормативно-правовую базу для стейблкоинов.

Документ разрешает банкам выпускать собственные цифровые доллары, приравнивая их к платежному средству при обязательном обеспечении активами. Фактически США возвращаются к системе частных денег — впервые за сто лет. Закон может кардинально изменить финансовую систему и ослабить позиции традиционных банков.

«Закон GENIUS Act создает четкую и простую нормативную базу для установления и реализации огромного потенциала стейблкоинов, обеспеченных долларом. Это, возможно, самая большая революция в финансовых технологиях со времени появления самого интернета», — заявил Дональд Трамп на церемонии в Белом доме.

Палата представителей конгресса США 17 июля приняла три закона о регулировании криптовалютного рынка. Помимо GENIUS Act конгрессмены проголосовали за принятие закона о прозрачности рынка цифровых активов и закона о государственном надзоре за цифровой валютой центрального банка. В преддверии этого крупнейшая криптовалюта, биткоин, преодолела отметку $120 тысяч за монету.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336813/
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