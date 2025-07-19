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Экономика

Сколько интервенций проведено в 2025 году, рассказали в Нацбанке

В 2025 году Национальный банк Кыргызстана провел интервенции по продаже и покупке иностранной валюты на общую сумму $279,1 миллиона. Об этом свидетельствуют материалы НБ КР.

Отмечается, что с 14 января по 26 мая регулятор провел три интервенции по продаже долларов. Из общего объема $169,6 миллиона проданы с расчетом в день заключения сделки, а $127,5 миллиона — с поставкой в другой день.

При этом скупка валюты в текущем году пока не проводилась.

В прошлом году Нацбанк провел 13 интервенций и продал $675,6 миллиона.

Валютные интервенции проводятся НБ КР в целях смягчения резких колебаний обменного курса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336809/
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