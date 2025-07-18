Внедрен онлайн-сервис для возврата или зачета переплаченных налогов и взносов

Госналоговая служба внедрила онлайн-сервис для возврата или зачета переплаченных налогов и взносов. Об этом сообщает ГУ «Салык Сервис».

По его данным, теперь налогоплательщики могут оперативно вернуть или зачесть переплату по налогам и страховым платежам, не тратя время на визиты в налоговые органы.

«Многие граждане сталкиваются с ситуацией, когда по ошибке перечислили средства в другое налоговое отделение, переплатили налоги, страховые взносы или неналоговые платежи. Раньше для решения подобных вопросов требовалось лично обращаться в налоговую инспекцию и на месте заполнять бумаги. Сегодня подать заявление на зачет или возврат средств можно онлайн через «Личный кабинет» налогоплательщика. Новый модуль по возврату и зачету налогов можно найти в разделе «Переписка с ГНС», — отмечается в сообщении.

Онлайн-сервис позволяет вернуть излишне или ошибочно уплаченные средства на расчетный счет или зачесть переплату в счет уплаты других налогов.

Для этого в «Личном кабинете» достаточно заполнить электронное заявление. Пошаговая подача заявки проста и интуитивна. Часть полей система заполнит автоматически, пользователю останется внести некоторые данные.

Зачет средств в счет других налогов производится в течение 10 рабочих дней, возврат на расчетный счет — в течение месяца. В случае перенаправления ошибочного платежа деньги поступят за пять дней.

Новый онлайн-сервис — это шаг к цифровизации налогового администрирования и снижению бюрократической нагрузки на граждан и бизнес. Видеоинструкции о том, как заполнить заявление, размещены на официальных социальных страничках ГУ «Салык Сервис» и на сайте ГНС.