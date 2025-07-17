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Экономика

На заводе в Токмаке начали восстанавливать шины от грузовых машин

Фото филиала ЗАО «Кумтор Голд Компани» . Восстановление шин

Филиал закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» в городе Токмак приступил к восстановлению автомобильных покрышек от грузовых автомобилей холодным и горячим методами.

По данным завода, в настоящее время на предприятии установлено оборудование итальянской компании Matteuzzi, а персонал прошел необходимое обучение. Используются высококачественные материалы из Турции и Индии.

Отмечается, что восстановлению подлежат шины с цельнометаллическим каркасом не старше пяти лет. 

Холодная линия запущена в тестовом режиме, горячая — в процессе подготовки к тестовому запуску.

Завод по переработке шин открыт в августе 2023 года в тестовом режиме. В настоящее время на руднике «Кумтор» продолжаются испытания первой партии обновленных шин для крупногабаритной тяжелой горной техники. Они установлены на большегрузном самосвале Caterpillar.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336555/
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