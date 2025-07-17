Минэкономики предлагает ограничить уровень наценок на товары

Министерство экономики и коммерции предлагает ограничить уровень наценки на товары, работы и услуги — не более 25 процентов от себестоимости. Изменения в Закон «О ценообразовании» вынесены на общественное обсуждение.

«В последнее время в виду развития цифровой экономики и появление на рынке совершенно новых услуг, таких как предоставление электронной цифровой подписи, услуг, предоставляемых на рынке перевозки пассажиров (такси), маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, возникает много претензий со стороны потребителей и зачастую связанных именно с политикой ценообразования.

Завышенная стоимость товаров и невозможность регулировать цены позволяют хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение, получить максимум прибыли в короткие сроки, также это препятствует входу на рынок с аналогичным товаром другому субъекту.

Потребитель вынужден приобретать товар (работу, услугу) на условиях, диктуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, а не на принципах справедливого ценообразования», — отметили в ведомстве и привели другой пример.

В период увеличения надоев молока количество предложений увеличивается, и, соответственно, закупочная цена на молоко снижается, что вызывает недовольство со стороны фермеров.

Предложения по заключению рамочного соглашения в рамках Закона «О ценообразовании» и Закона «О конкуренции» для стабилизации ситуации на рынке закупки сырого молока и предотвращения манипуляции ценами с учетом сезонного фактора не нашли поддержки у участников рынка. Регулирование цен не предусмотрено законом.

Целью государственного регулирования цен является обеспечение экономической доступности товаров первой необходимости, также товаров и услуг доминирующих на рынке предприятий всем слоям населения независимо от уровня их денежных доходов, — добавили разработчики изменений.

Предлагается ввести метод государственного регулирования — установления уровня рентабельности. При этом предлагается законодательно ограничить уровень рентабельности не более 25 процентов к себестоимости товаров (работ, услуг).

Также предполагается включить норму о регулировании закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, товары (работы, услуги) и сырье, приобретаемые по закупочным ценам на территории республики.

Рентабельность позволит планировать и прогнозировать финансы компании в будущем.