Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 июля

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,73 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,665 сома (снижение на 0,53 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,91 сома, продажа — 101,89 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1201 сома (снижение на 0,04 процента)
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,13 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1662 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,14 сома, продажа — 0,178 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1836 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.