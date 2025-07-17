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Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 июля

Фото из интернета. Евро после постоянного роста за последний месяц стал терять позиции

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,665 сома (снижение на 0,53 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,91 сома, продажа — 101,89 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1201 сома (снижение на 0,04 процента)
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,106 сома, продажа — 1,13 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1662 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,14 сома, продажа — 0,178 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1836 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336506/
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