Правительству России предложили брать налог с трудовых мигрантов на образование

Правительству России предложили ввести для трудовых мигрантов налог в размере 5,1 процента от зарплаты - средства будут направлены на развитие образовательных программ для самих приезжих.

Соответствующее обращение Института социально-экономического анализа и программ развития направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Отмечается, что размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре единого социального налога.

При этом целевое использование данных отчислений должно быть направлено на образовательные программы (изучение русского языка и основ законодательства), культурно-просветительские мероприятия (знакомство с традициями, историей и светскими нормами российского общества), социальную адаптацию (содействие в интеграции без ущемления интересов местного населения).