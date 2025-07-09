Запрет на вывоз угля ударил по экспортерам из южных районов Кыргызстана

Фото из интернета. Запрет на вывоз угля ставит под угрозу экспорт с юга — вагоны не подают, склады полны

С начала июля 2025 года в Кыргызстане вступил в силу временный запрет на вывоз угля автомобильным транспортом. Такое решение было принято кабинетом министров. Согласно постановлению, вывоз угля кодов ТН ВЭД ЕАЭС 2701 и 2702 на полгода запрещен, за исключением пунктов пропуска «Иркештам — автодорожный» и «Торугарт — автодорожный». Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Запрет особенно сильно ударил по экспортерам юга республики. Как рассказали представители угольных компаний, ранее они могли вывозить продукцию в Узбекистан автотранспортом. После запрета основной объем начали отправлять по железной дороге, но этот маршрут оказался неэффективным из-за нехватки вагонов.

«Парк вагонов у государственной компании «Кыргыз темир жолу» маленький. До сих пор мы пользовались узбекскими вагонами, но теперь по какой-то причине их перестали пускать в Кыргызстан. Внутренних ресурсов недостаточно. Даже если взять одну только компанию — ей нужно 200 вагонов в месяц, а есть лишь 50–60», — поясняют экспортеры.

По их словам, склады переполнены, есть покупатели, но отгрузить товар невозможно. Уголь в основном поставляется на цементные заводы Узбекистана, и задержки грозят потерей контрактов.

Альтернативой остается только сотрудничество с ГП «Кыргызкомур», но, по утверждению предпринимателей, это экономически невыгодно.

«Чтобы вывозить уголь на машинах, нужно идти через «Кыргызкомур». Они берут маржу $2–4 с каждой тонны. При том, что тонна экспортного угля стоит до $50 на границе, это сильно бьет по конкурентоспособности. Казахстан и Таджикистан в таких условиях выигрывают», — говорят представители компаний.

Кроме того, уголь — сезонный продукт, и промедление в логистике грозит срывом всего года. «Мы уже теряем два месяца. Если так пойдет дальше, упустим сезон», — отмечают экспортеры.

По оценкам предпринимателей, совокупный объем угля на экспорт из юга Кыргызстана составляет до миллиона тонн в год. Среди пострадавших — компании «Беш Арча», «Ош-Пирим», «Узген Энергоуголь» и другие. Все они столкнулись с одинаковыми трудностями.

В компании «Кыргыз темир жолу» при этом, по словам угольщиков, не предпринимается никаких шагов для решения проблемы. «Ситуация критическая, а действий никаких. Склады переполнены, вагоны не подаются», — утверждают они.

Экспортеры призывают власти оперативно пересмотреть условия запрета либо создать механизмы, которые позволят не потерять ключевые внешние рынки.

Кабмин Кыргызстана ставит своей приоритетной задачей развитие экспортного потенциала страны, что напрямую влияет на экономический рост и создание рабочих мест. В этом контексте уголь, особенно добываемый в южных регионах, является одной из ключевых экспортных статей, приносящих значительный доход в бюджет страны и поддерживающих работу множества предприятий.

Однако сложившаяся ситуация и сложности с обеспечением железнодорожных перевозок создают серьезные препятствия для стабильного экспорта. Это ведет к потерям в объемах продаж, снижению конкурентоспособности кыргызского угля на международных рынках и, как следствие, негативно отражается на общих экономических показателях.

24.kg обратилось за комментариями в пресс-службу «Кыргыз темир жолу», но ответа получить не удалось.