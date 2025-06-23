13:32
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля

Кабинет министров принял постановление о введении временного, сроком на шесть месяцев, запрета на вывоз угля (классифицируемого кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2701 и 2702) автомобильным транспортом с территории Кыргызской Республики (за исключением пунктов пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный»).

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, соответствующим государственным органам поручено в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из постановления.

Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333752/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин хочет запретить ввозить в Бишкек и Чуйскую область россыпной уголь
С 1 июля в Кыргызстане запретят вейпы — мнение жителей Бишкека
Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Комитет гражданской авиации Казахстана ввел запрет на полеты в шесть стран
Заочную форму обучения частично сокращают в вузах Кыргызстана
Мы за диалог, а не за запрет самокатов: интервью с директором прокатной компании
В США вступил в силу запрет на въезд гражданам 12 стран
В России трудовым мигрантам запретят иметь больше одного мобильного телефона
Депутат предлагает ввести штраф за рекламу энергетических напитков
Из Кадамджая в Чон-Алай построят современную автомобильную дорогу
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Граждан призывают принять меры по&nbsp;защите своего имущества во&nbsp;время отпусков Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков
В&nbsp;Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов
Пять вузов Кыргызстана попали в&nbsp;глобальный рейтинг университетов QS&nbsp;2026 Пять вузов Кыргызстана попали в глобальный рейтинг университетов QS 2026
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
23 июня, понедельник
13:26
Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. Полный список Стали известны обладатели «золотых сертификатов» ОРТ. П...
13:20
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля
13:18
Уровень образования мигрантов в странах Евросоюза рекордно вырос
13:06
В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут «Эки дос»
13:02
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна