В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз угля

Кабинет министров принял постановление о введении временного, сроком на шесть месяцев, запрета на вывоз угля (классифицируемого кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2701 и 2702) автомобильным транспортом с территории Кыргызской Республики (за исключением пунктов пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный»).

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, соответствующим государственным органам поручено в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из постановления.

Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.