Евро, российский рубль и юань подорожали к сому. Курс валют на 9 июля

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР: 102,7494 сома (рост на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,77 сома, продажа — 102,75 сома.
Российский рубль
- Официальный курс НБ КР: 1,1128 сома (рост на 0,21 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,128 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1372 сома, продажа — 0,1808 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР: 12,1916 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.