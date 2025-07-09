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Экономика

Евро, российский рубль и юань подорожали к сому. Курс валют на 9 июля

Фото из интернета. Евро после некоторого ослабления вновь начало дорожать

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 102,7494 сома (рост на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,77 сома, продажа — 102,75 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,1128 сома (рост на 0,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,104 сома, продажа — 1,128 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1372 сома, продажа — 0,1808 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1916 сома (рост на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335626/
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