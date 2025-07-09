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Экономика

Первая в Кыргызстане госкриптобиржа Coin National Exchange сменила название

Первая в Кыргызстане государственная криптобиржа Coin National Exchange сменила название. Об этом свидетельствуют данные Службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

По данным ведомства, лицензия ОАО «Coin National Exchange» переоформлена. Теперь криптобиржа имеет новое название ОАО «Коин Номад Эксчейндж».

Напомним, о создании первой в Кыргызстане государственной криптобиржи стало известно в январе 2025 года. Ее создало Министерство финаносов Кыргызстана.

Открытое акционерное общество Coin National Exchange было официально внесено в реестр Министерства юстиции.

Основным видом деятельности компании называлось управление финансовыми рынками. В этой категории сегодня работают Кыргызская фондовая биржа, биржа БТС, универсальная биржа EVDE и ряд криптобирж.

Coin National Exchange является государственной организацией. Единственным акционером компании выступает Минфин, руководителем указан Бийболот Мамытов.

По данным ведомства, в 2024 году для формирования стартового уставного капитала Coin National Exchange из республиканского бюджета выделено 100 миллионов сомов.

Отметим, что в 2021-м в Кыргызстане зарегистрировали первую Универсальную цифровую биржу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335584/
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