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Экономика

Российский рубль подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 8 июля

Фото из интернета. Евро продолжает постепенно дешеветь после бурного роста за последние две недели

Официальные курсы евро и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,5482 сома (снижение на 0,4 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,87 сома, продажа — 102,85 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1105 сома (увеличение на 0,28 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,124 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1392 сома, продажа — 0,18 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1894 сома (снижение на 0,13 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,8 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335480/
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