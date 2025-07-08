Российский рубль подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 8 июля

Официальные курсы евро и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,5482 сома (снижение на 0,4 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,87 сома, продажа — 102,85 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1105 сома (увеличение на 0,28 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,124 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1392 сома, продажа — 0,18 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1894 сома (снижение на 0,13 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,8 сома.