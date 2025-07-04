Запускается пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает о старте пилотного проекта по применению фискального программного обеспечения с функцией передачи данных.
Проект стартует 1 августа 2025 года и продлится до 31 июля 2026-го в городах Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше.
Цель проекта — повышение прозрачности и удобства учета расчетов, автоматизация отчетности, а также повышение эффективности налогового администрирования и качества обслуживания налогоплательщиков.
Инициатива направлена на улучшение налогового администрирования и установление единых требований к фискальному программному обеспечению, включая внутренние учетные системы, такие как Rkeeper, 1С и другие программные продукты, используемые для учета товаров, работ и услуг.
Участниками проекта станут налогоплательщики:
— осуществляющие деятельность в сфере гостиничных услуг с более чем 50 койко-местами;
— рестораны и бары с более 100 посадочными местами или залами обслуживания свыше 100 квадратных метров;
— АЗС, реализующие горюче-смазочные материалы.
Другие налогоплательщики смогут присоединиться на добровольной основе по согласованию с налоговыми органами.
Налоговая служба приглашает операторов фискального программного обеспечения к сотрудничеству и диалогу для участия в проекте, что позволит обеспечить качественную и эффективную цифровизацию процессов учета и обслуживания бизнеса.
Для получения дополнительной информации, а также по вопросам сотрудничества следует обращаться по телефонам: +996