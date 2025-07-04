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Экономика

Запускается пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает о старте пилотного проекта по применению фискального программного обеспечения с функцией передачи данных.

Проект стартует 1 августа 2025 года и продлится до 31 июля 2026-го в городах Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше.

Цель проекта — повышение прозрачности и удобства учета расчетов, автоматизация отчетности, а также повышение эффективности налогового администрирования и качества обслуживания налогоплательщиков.

Реализация данного пилотного проекта — значимый этап цифровизации налоговой системы, который создает условия для дальнейшего массового внедрения фискального программного обеспечения среди предпринимателей.

Инициатива направлена на улучшение налогового администрирования и установление единых требований к фискальному программному обеспечению, включая внутренние учетные системы, такие как Rkeeper, 1С и другие программные продукты, используемые для учета товаров, работ и услуг.

Участниками проекта станут налогоплательщики:

— осуществляющие деятельность в сфере гостиничных услуг с более чем 50 койко-местами;

— рестораны и бары с более 100 посадочными местами или залами обслуживания свыше 100 квадратных метров;

— АЗС, реализующие горюче-смазочные материалы.

Другие налогоплательщики смогут присоединиться на добровольной основе по согласованию с налоговыми органами.

Налоговая служба приглашает операторов фискального программного обеспечения к сотрудничеству и диалогу для участия в проекте, что позволит обеспечить качественную и эффективную цифровизацию процессов учета и обслуживания бизнеса.

Для получения дополнительной информации, а также по вопросам сотрудничества следует обращаться по телефонам: +996312620867, +996700888882, +996755070289. Запросы также принимаются по электронной почте: esentai@salyk.kg, u.usupov@salyk.kg.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335211/
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