Сменился глава представительства Всемирного банка в Центральной Азии

Новым региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии стал Наджи Бенхасин. Он будет работать из офиса ВБ в Ташкенте (Узбекистан), сообщил сайт международной финансовой организации.

По его данным, Татьяна Проскурякова, занимавшая должность с июля 2021 года, завершила свою работу в июне 2025 года.

В сферу ответственности представительства входят операции Всемирного банка в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Программа ВБ в регионе включает 85 действующих проектов с общим объемом обязательств более $11 миллиардов.

Эти проекты призваны помочь правительствам стран ЦА в достижении целей развития и модернизации различных социально-экономических секторов. По количеству проектов программа в Центральной Азии занимает второе место среди всех региональных портфелей Всемирного банка и шестнадцатое место в мире по объему финансирования.

Наджи Бенхасин, гражданин Алжира, начал карьеру во Всемирном банке в 2001 году. С июля 2020-го по июнь 2025 года возглавлял представительство ВБ в Пакистане. Ранее занимал должность регионального директора по вопросам справедливого роста, финансов и институтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, руководил глобальной практикой по вопросам финансов, конкурентоспособности и инноваций.