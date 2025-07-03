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Экономика

Сменился глава представительства Всемирного банка в Центральной Азии

Фото Всемирного банка. Наджи Бенхасин

Новым региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии стал Наджи Бенхасин.  Он будет работать из офиса ВБ в Ташкенте (Узбекистан), сообщил сайт международной финансовой организации. 

По его данным, Татьяна Проскурякова, занимавшая должность с июля 2021 года, завершила свою работу в июне 2025 года.

В сферу ответственности представительства входят операции Всемирного банка в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Программа ВБ в регионе включает 85 действующих проектов с общим объемом обязательств более $11 миллиардов. 

Эти проекты призваны помочь правительствам стран ЦА в достижении целей развития и модернизации различных социально-экономических секторов. По количеству проектов программа в Центральной Азии занимает второе место среди всех региональных портфелей Всемирного банка и шестнадцатое место в мире по объему финансирования.

  • Наджи Бенхасин, гражданин Алжира, начал карьеру во Всемирном банке в 2001 году. С июля 2020-го по июнь 2025 года возглавлял представительство ВБ в Пакистане. Ранее занимал должность регионального директора по вопросам справедливого роста, финансов и институтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, руководил глобальной практикой по вопросам финансов, конкурентоспособности и инноваций.
  • Наджи Бенхасин является выпускником Швейцарского федерального технологического института, Парижской высшей школы менеджмента и Парижской школы экономики. Имеет степень доктора  экономики Массачусетского технологического института (MIT). Свободно владеет арабским, французским и английским языками.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335081/
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