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Экономика

По итогам шести месяцев план по налогам перевыполнен на 6,7 миллиарда сомов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на совещании отметил, что по итогам шести месяцев Налоговая служба перевыполнила план более чем на 6,7 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Глава кабмина отметил, что Таможенная служба план перевыполнила на более чем 1 миллиард сомов. План по неналоговым поступлениям перевыполнен на более чем 11 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Он поблагодарил Налоговую и Таможенную службы за хорошую работу и призвал сохранить такие же темпы до конца года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334930/
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