Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 26 июня

Официальные курсы российского рубля, евро, казахстанского тенге и китайского юаня — выросли, доллара — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,2319 сома (снижение на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,08 сома, продажа — 87,55 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,2719 сома (рост на 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,16 сома, продажа — 102,13 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1147 сома (рост на 0,29 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,103 сома, продажа — 1,129 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1682 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1408 сома, продажа — 0,1815 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1661 сома (рост на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.