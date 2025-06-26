10:49
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 26 июня

Фото из интернета. Доллар продолжает медленно дешеветь относительно сома

Официальные курсы российского рубля, евро, казахстанского тенге и китайского юаня — выросли, доллара — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,2319 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,08 сома, продажа — 87,55 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,2719 сома (рост на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,16 сома, продажа — 102,13 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1147 сома (рост на 0,29 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,103 сома, продажа — 1,129 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1682 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1408 сома, продажа — 0,1815 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1661 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334210/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 июня
Доллар и российский рубль дешевеют к сому. Курс валют на 25 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 июня
Сом подорожал ко всем основным валютам, включая доллар. Курс на 24 июня
Сом подешевел к основным валютам, кроме тенге. Курс на 23 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 июня
Российский рубль продолжает дорожать к сому. Курс валют на 20 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
Большинство основных валют подешевели к сому. Курс на 19 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 июня
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля в&nbsp;Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и&nbsp;страховых взносов С 1 июля в Кыргызстане изменили правила уплаты налогов и страховых взносов
По&nbsp;росту ВВП Кыргызстан в&nbsp;2025 году обгонит все страны Центральной Азии и&nbsp;ЕАЭС По росту ВВП Кыргызстан в 2025 году обгонит все страны Центральной Азии и ЕАЭС
Сом подешевел к&nbsp;основным валютам, кроме тенге. Курс на&nbsp;23&nbsp;июня Сом подешевел к основным валютам, кроме тенге. Курс на 23 июня
Доллар и&nbsp;российский рубль дешевеют к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;июня Доллар и российский рубль дешевеют к сому. Курс валют на 25 июня
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
26 июня, четверг
10:44
Экс-мэра Токмака и других задержанных водворили в СИЗО Экс-мэра Токмака и других задержанных водворили в СИЗО
10:43
Передача троллейбусов городу Ош. Суд отказал активистке в удовлетворении иска
10:41
Опять тряхнуло. В Кыргызстане произошло землетрясение, но не ощущалось
10:28
Футбольного судью задержали прямо во время матча в Бразилии
10:16
В южной части Бишкека отключат подачу питьевой воды