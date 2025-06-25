Кыргызстан начнет продавать аффинированное золото в Малайзию

Кыргызстан начнет продавать аффинированное золото в виде мерных слитков в Малайзию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президент КР.

Как отмечается, договор купли-продажи подписали ОАО «Кыргызалтын» и малайзийская компания Public Gold Marketing Sdn. Bhd в ходе визита Садыра Жапарова в эту страну.

Кроме того, подписаны еще некоторые документы:

Меморандум о совместной работе между Государственным учреждением «Центр по развитию халал-индустрии» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и компанией AviaDinamika по привлечению инвестиций для строительства мясного халал-парка в Кыргызской Республике;

Меморандум о сотрудничестве и организации возможных совместных мероприятий по развитию халал-индустрии в Кыргызской Республике между Государственным учреждением «Центр развития халал-индустрии» при Министерстве экономики и коммерции КР и компанией PLATINUM GREENHAVEN (M) SDN BHD;

Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Кыргызалтын» и компанией Public Gold Marketing Sdn. Bhd.;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Кыргызской Республики и компанией CitaGlobal Berhad;