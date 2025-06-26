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Экономика

В Кыргызстане завершена реконструкция дороги Маданият — Джалал-Абад

Евразийский фонд стабилизации и развития информирует, что в Кыргызстане завершена реконструкция дорожного участка Маданият— Джалал-Абад на автомобильной трассе Бишкек — Ош.

из интернета
Фото из интернета
Отмечается, что в ходе проведенных работ дорожное покрытие заменено на асфальтобетонное, установлены элементы безопасности: разметка, освещение, пешеходные переходы, также предусмотрены водоотводы, ограждения и дорожные знаки.

Реконструировано и восстановлено более 72 километров асфальтобетонного покрытия, смонтировано свыше 20 километров освещения, в городах и селах обустроено более 45 километров тротуаров, высажено свыше 36 тысяч деревьев и кустарников.

Напомним, этот проект начали реализовать в 2018 году. Генеральным подрядчиком по проекту является строительная компания ООО «Азвирт» (Азербайджан).

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334154/
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