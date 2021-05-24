10:39
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Экономика

ЕФСР проведет мониторинг строительства дороги Маданият — Джалал-Абад

Представители Евразийского фонда стабилизации и развития посетят участок реконструкции дороги Маданият — Джалал-Абад. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

От Министерства транспорта и коммуникаций КР в мероприятии примет участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев, а от ЕФСР — руководитель направления «Транспорт и коммуникации» проектной группы по инвестиционным кредитам Андрей Главатских.

«В ходе миссии представители Минтранса и Евразийского фонда стабилизации и развития совместно с подрядчиками и консультантами совместно посетят дорогу Маданият — Джалал-Абад, карьеры и асфальтобетонные заводы для мониторинга проводимых строительных работ», — говорится в сообщении.

Генеральным подрядчиком по проекту является строительная компания ООО «Азвирт» (Азербайджан). Сумма контракта — $64 миллиона. Период строительных работ с учетом проектирования составляет 4 года и завершится в июне 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194924/
просмотров: 447
Версия для печати
Материалы по теме
В этом году работы на дороге Джалал-Абад — Маданият начнутся вовремя
Скандал с дорогой Маданият — Джалал-Абад. Минтранс дает пояснения
Маданият — Джалал-Абад. Еще одна дорога, еще один скандал
Популярные новости
На&nbsp;Кумторе отключили жизненно важные системы. Комментарий Тенгиза Болтурука На Кумторе отключили жизненно важные системы. Комментарий Тенгиза Болтурука
На&nbsp;руднике &laquo;Кумтор&raquo; поднимают вопрос о&nbsp;проведении забастовки На руднике «Кумтор» поднимают вопрос о проведении забастовки
Centerra Gold объявила о&nbsp;возбуждении дела против Тенгиза Болтурука Centerra Gold объявила о возбуждении дела против Тенгиза Болтурука
Внешний управляющий &laquo;Кумтора&raquo; рассказал, где взяли деньги на&nbsp;работу рудника Внешний управляющий «Кумтора» рассказал, где взяли деньги на работу рудника
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
24 мая, понедельник
10:39
Руслан Сахбетов стал серебряным призером чемпионата Азии по пауэрлифтингу Руслан Сахбетов стал серебряным призером чемпионата Ази...
10:36
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 мая
10:34
В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
10:32
Мээрбек Мискенбаев просит лишить статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова
10:27
В Бишкеке коммунальные службы навели порядок на Театральной аллее