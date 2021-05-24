Представители Евразийского фонда стабилизации и развития посетят участок реконструкции дороги Маданият — Джалал-Абад. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

От Министерства транспорта и коммуникаций КР в мероприятии примет участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев, а от ЕФСР — руководитель направления «Транспорт и коммуникации» проектной группы по инвестиционным кредитам Андрей Главатских.

«В ходе миссии представители Минтранса и Евразийского фонда стабилизации и развития совместно с подрядчиками и консультантами совместно посетят дорогу Маданият — Джалал-Абад, карьеры и асфальтобетонные заводы для мониторинга проводимых строительных работ», — говорится в сообщении.

Генеральным подрядчиком по проекту является строительная компания ООО «Азвирт» (Азербайджан). Сумма контракта — $64 миллиона. Период строительных работ с учетом проектирования составляет 4 года и завершится в июне 2022 года.