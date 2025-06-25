Глава кабмина Кыргызстана встретился с руководством китайских компаний

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев на ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос − 2025» провел встречи с руководством нескольких китайских компаний. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев встретился с представителями государственного предприятия Dongfang Electric corporation — одного из мировых лидеров в сфере производства энергетического оборудования.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и реализации масштабных проектов в сфере энергетики.

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Руководство Dongfang Electric corporation отметило, что сейчас продукция и услуги компании экспортируются почти в 110 стран и регионов мира. Обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сфере энергетики.

Состоялась встреча с вице-председателем China Energy International Group Co., Ltd Сюе Данфэном. Компания проявляет заинтересованность в реализации проектов в энергетическом секторе Кыргызстана, в частности в строительстве гидроэлектростанций и сфере возобновляемых источников энергии.

Глава кабмина отметил, что Кыргызстан придает приоритетное значение устойчивому развитию энергетического сектора, в том числе в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии, и открыт к партнерству с компаниями, обладающими высоким международным уровнем экспертности и технических решений.

Кроме того, Адылбек Касымалиев встретился с представителями компаний Reclaim Group и Hengyu Group. Обсуждены перспективы совместной реализации проектов в области строительства и инфраструктурного развития, гидроэнергетики и водохозяйственной инфраструктуры.