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Экономика

Доллар и российский рубль дешевеют к сому. Курс валют на 25 июня

Фото из интернета. Доллар продолжает дешеветь к сому, правда, пока происходит это плавно

Официальные курсы доллара и российского рубля снизились, евро, казахского тенге и китайского юаня — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,2667 сома (снижение на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,05 сома, продажа — 87,51 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,1683 сома (рост на 0,8 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,68 сома, продажа — 101,66 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1115 сома (снижение на 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,124 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1681 сома (рост на 0,72 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,14 сома, продажа — 0,1809 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1607 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334011/
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