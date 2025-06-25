Доллар и российский рубль дешевеют к сому. Курс валют на 25 июня

Фото из интернета. Доллар продолжает дешеветь к сому, правда, пока происходит это плавно

Официальные курсы доллара и российского рубля снизились, евро, казахского тенге и китайского юаня — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,2667 сома (снижение на 0,17 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,05 сома, продажа — 87,51 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 101,1683 сома (рост на 0,8 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,68 сома, продажа — 101,66 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1115 сома (снижение на 0,14 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,124 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1681 сома (рост на 0,72 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,14 сома, продажа — 0,1809 сома.

Китайский юань: