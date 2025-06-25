10:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Аукцион. Сколько поступило в бюджет от продажи утилизированных госномеров

Завершился открытый аукцион по реализации более 88 тонн алюминиевого лома в виде использованных и аннулированных государственных номерных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по регистрации транспортных средств (ГАРТС).

иллюстративное
Фото иллюстративное

По ее данным, в торгах приняли участие три компании:

  • ОсОО «Булат Металл»;
  • ОсОО «АзияСкрапМет»;
  • ОсОО «Кыргызэлектромедь».

По итогам победителем признано ОсОО «Кыргызэлектромедь», предложившее цену 128,87 сома за 1 килограмм лома. Всего на аукцион выставили 88 тысяч 130 килограммов лома.

Отмечается, что торги прошли в соответствии с законодательством на принципах открытости, прозрачности и равного доступа участников.

В республиканский бюджет поступит 11,3 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333969/
просмотров: 588
Версия для печати
Материалы по теме
В госучреждении «Унаа» выставили на продажу использованные номера машин как лом
В Кыргызстане купить особенный номерной знак можно будет без онлайн-торгов
В Бишкеке выявили 161 водителя с транзитными номерами, нарушившего ПДД
В Кыргызстане задержали 10 авто с абхазскими номерами. Передвигались незаконно
Патрульные выявили 375 нарушений со стороны водителей с транзитными номерами
В Бишкеке водителя Toyota без номерных знаков задержали и оштрафовали
Кыргызстанцы могут купить госномерные знаки с особой комбинацией цифр и букв
Цифра дня. 2,4 миллиона сомов поступило в бюджет от продажи именных госномеров
Процедуру восстановления водительских удостоверений и номерных знаков упростили
Тендер на автомобильные номера. Без скандала, похоже, не получится
Популярные новости
Сом подешевел к&nbsp;основным валютам, кроме тенге. Курс на&nbsp;23&nbsp;июня Сом подешевел к основным валютам, кроме тенге. Курс на 23 июня
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам, включая доллар. Курс на&nbsp;24&nbsp;июня Сом подорожал ко всем основным валютам, включая доллар. Курс на 24 июня
Швейцария и&nbsp;Великобритания стали основными покупателями кыргызского золота Швейцария и Великобритания стали основными покупателями кыргызского золота
Какие автомобили везут через Кыргызстан в&nbsp;Россию: топ-5 от&nbsp;&laquo;Автостата&raquo; Какие автомобили везут через Кыргызстан в Россию: топ-5 от «Автостата»
Бизнес
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
KOICA провела тренинг по&nbsp;безопасности и&nbsp;оценку деятельности волонтеров WFK KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
25 июня, среда
10:08
В Кыргызстане выросла реализация полисов обязательного медстрахования В Кыргызстане выросла реализация полисов обязательного...
10:06
Можно за 50 тысяч. После критики Ташиева участок в Чолпон-Ате облагородили
10:03
Юрист: Ликвидация НЦПП может ослабить контроль в закрытых учреждениях
10:00
Примеры и антигерои. Как пансионаты на Иссык-Куле очищают нечистоты
09:44
Ситуация на Ближнем Востоке. Иран и Израиль объявили о победе друг над другом