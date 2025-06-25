Аукцион. Сколько поступило в бюджет от продажи утилизированных госномеров

Завершился открытый аукцион по реализации более 88 тонн алюминиевого лома в виде использованных и аннулированных государственных номерных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по регистрации транспортных средств (ГАРТС).
По ее данным, в торгах приняли участие три компании:
- ОсОО «Булат Металл»;
- ОсОО «АзияСкрапМет»;
- ОсОО «Кыргызэлектромедь».
По итогам победителем признано ОсОО «Кыргызэлектромедь», предложившее цену 128,87 сома за 1 килограмм лома. Всего на аукцион выставили 88 тысяч 130 килограммов лома.
Отмечается, что торги прошли в соответствии с законодательством на принципах открытости, прозрачности и равного доступа участников.
В республиканский бюджет поступит 11,3 миллиона сомов.