Аукцион. Сколько поступило в бюджет от продажи утилизированных госномеров

Завершился открытый аукцион по реализации более 88 тонн алюминиевого лома в виде использованных и аннулированных государственных номерных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по регистрации транспортных средств (ГАРТС).

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По ее данным, в торгах приняли участие три компании:

ОсОО «Булат Металл»;

ОсОО «АзияСкрапМет»;

ОсОО «Кыргызэлектромедь».

По итогам победителем признано ОсОО «Кыргызэлектромедь», предложившее цену 128,87 сома за 1 килограмм лома. Всего на аукцион выставили 88 тысяч 130 килограммов лома.

Отмечается, что торги прошли в соответствии с законодательством на принципах открытости, прозрачности и равного доступа участников.

В республиканский бюджет поступит 11,3 миллиона сомов.