С начала года Гарантийный фонд выдал экспортерам гарантий на 77 миллионов сомов

С начала 2025 года Гарантийный фонд предоставил субъектам бизнеса, ориентированным на экспорт своей продукции, гарантий на сумму более 1,6 миллиарда сомов.

По данным ведомства, это позволило предпринимателям привлечь кредиты на 5,6 миллиарда сомов.

За указанный период также выдано гарантий на 77,2 миллиона сомов, что позволило получить кредиты на 191,9 миллиона.

Напомним, в стране реализуется национальная экспортная программа «Сделано в Кыргызстане».

Гарантийный фонд способствует продвижению отечественной продукции на внешние рынки и повышает конкурентоспособность кыргызстанских производителей, говорится в сообщении.