При строительстве «Ала-Тоо Резорт» будут созданы условия в близлежащих селах

При строительстве госпроекта «Ала-Тоо Резорт» в близлежащих селах будут построены современная инфраструктура, детские сады и все необходимое. Об этом на пресс-конференции сообщил замдиректора государственного предприятия «Ала-Тоо Резорт» Аскат Чолпонбаев.

Он рассказал о том, что сейчас делается для подготовки к строительству проекта.

«До курорта «Жыргылан» нужно построить 14 километров дороги от Каракола. В этом году будет построено 7,5 километра. Министерство транспорта могло бы построить все 14 километров в 2025-м, но на курорт для строительства нужно возить строительные материалы. Поэтому, чтобы не разрушать новую дорогу, часть будет построена в следующем году», — сказал Аскат Чолпонбаев.

По его словам, Министерство энергетики построило подстанцию и готово обеспечить строительство электроэнергией. В будущем будет построена высоковольтная линия электропередачи.

Замдиректора ГП также рассказал, что из республиканского бюджета уже выделены деньги на строительство очистных сооружений. А Министерство строительства издало указ, позволяющий на объекте вести одновременно проектирование и возведение.

По словам Аската Чолпонбаева, в прошлом году проведены изыскательские работы для строительства объектов, дорог и электроснабжения в районе, где реализуется проект. Наряду с этим завершены подготовительные работы по строительству канатной дороги, водозабора.

Заместитель директора ГП «Ала-Тоо Резорт» подчеркнул, что будет проведен аукцион, где выберут инвестора. Он должен будет завершить строительство в двухлетний срок.

Так, первый этап возведения зоны отдыха «Ала-Тоо Резорт» планируется завершить до конца 2026 года. К этому времени будут построены две канатные дороги.