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Власть

Выговоры министрам и чиновникам объявил Акылбек Жапаров

На заседании коллегии администрации президента председатель кабинета министров Акылбек Жапаров объявил выговоры и вынес предупреждения чиновникам.

Выговоры от главы кабмина получили:

  • министр транспорта Тилек Текебаев;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
  • министр цифрового развития Нурия Кутнаева;
  • заместитель министра цифрового развития Жумамудун Жумалиев;
  • заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева;
  • заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова;
  • полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев.

Предупреждения от главы кабмина получили:

  • министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
  • директор Агентства по инвестициям Талант Иманов;
  • заведующий отделом цифрового развития управления политических и экономических исследований администрации президента Азамат Буржуев.

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