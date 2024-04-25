Выговоры министрам и чиновникам объявил Акылбек Жапаров

На заседании коллегии администрации президента председатель кабинета министров Акылбек Жапаров объявил выговоры и вынес предупреждения чиновникам.
Выговоры от главы кабмина получили:
- министр транспорта Тилек Текебаев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
- министр цифрового развития Нурия Кутнаева;
- заместитель министра цифрового развития Жумамудун Жумалиев;
- заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева;
- заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова;
- полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев.
Предупреждения от главы кабмина получили:
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- директор Агентства по инвестициям Талант Иманов;
- заведующий отделом цифрового развития управления политических и экономических исследований администрации президента Азамат Буржуев.
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