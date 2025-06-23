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Экономика

Сом подешевел к основным валютам, кроме тенге. Курс на 23 июня

Фото из интернета. Российский рубль немного стабилизировался относительно сома

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,62 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,7686 сома (рост на 0,4 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,91 сома, продажа — 100,91 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1169 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,096 сома, продажа — 1,125 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,168 сома (снижение на 0,24 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1152 сома, продажа — 0,1849 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1764 сома (рост на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333698/
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