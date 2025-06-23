Сом подешевел к основным валютам, кроме тенге. Курс на 23 июня

Фото из интернета. Российский рубль немного стабилизировался относительно сома

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,62 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 100,7686 сома (рост на 0,4 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,91 сома, продажа — 100,91 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1169 сома (рост на 0,04 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,096 сома, продажа — 1,125 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,168 сома (снижение на 0,24 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1152 сома, продажа — 0,1849 сома.

Китайский юань: