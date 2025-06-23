Сом подешевел к основным валютам, кроме тенге. Курс на 23 июня

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,15 сома, продажа — 87,62 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,7686 сома (рост на 0,4 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,91 сома, продажа — 100,91 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1169 сома (рост на 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,096 сома, продажа — 1,125 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,168 сома (снижение на 0,24 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1152 сома, продажа — 0,1849 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1764 сома (рост на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.