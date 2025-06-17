Евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 17 июня

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,69 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,2496 сома (рост на 0,42 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,41 сома, продажа — 101,41 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1022 сома (рост на 0,71 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,126 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1707 сома (снижение на 0,23 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1163 сома, продажа — 0,1867 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1796 сома (рост на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.