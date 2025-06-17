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Экономика

Евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 17 июня

Фото из интернета. Российский рубль остается самой нестабильной валютой на рынке Кыргызстана

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,69 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,2496 сома (рост на 0,42 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,41 сома, продажа — 101,41 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1022 сома (рост на 0,71 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,097 сома, продажа — 1,126 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1707 сома (снижение на 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1163 сома, продажа — 0,1867 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1796 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332927/
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