Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»

Первую АЭС в Казахстане будет строить «Росатом». Агентство РК по атомной энергии объявило подрядчика.

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Уточняется, что межведомственная комиссия посчитала предложение российской компании оптимальным для Казахстана. Другие участники консорциума пока не определены, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в финальный список вошли китайская CNNC, французская EDF, южнокорейская KHNP и российский «Росатом». Все участники представили детальные предложения, включая ориентировочную стоимость, сроки, финансовую модель, уровень локализации и меры по подготовке персонала.

Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС от «Росатома». Второе место заняла китайская компания, третье — французская и корейская.

Сейчас ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.

Напомним, в октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум, на котором казахстанцы решали, согласны ли они со строительством атомной электростанции в стране. В результате более 71 процента граждан поддержали проект.

АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области.