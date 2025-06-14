Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»

Первую АЭС в Казахстане будет строить «Росатом». Агентство РК по атомной энергии объявило подрядчика.
Уточняется, что межведомственная комиссия посчитала предложение российской компании оптимальным для Казахстана. Другие участники консорциума пока не определены, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что в финальный список вошли китайская CNNC, французская EDF, южнокорейская KHNP и российский «Росатом». Все участники представили детальные предложения, включая ориентировочную стоимость, сроки, финансовую модель, уровень локализации и меры по подготовке персонала.
Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС от «Росатома». Второе место заняла китайская компания, третье — французская и корейская.
Сейчас ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.
Напомним, в октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум, на котором казахстанцы решали, согласны ли они со строительством атомной электростанции в стране. В результате более 71 процента граждан поддержали проект.
АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области.