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Экономика

Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»

Первую АЭС в Казахстане будет строить «Росатом». Агентство РК по атомной энергии объявило подрядчика.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что межведомственная комиссия посчитала предложение российской компании оптимальным для Казахстана. Другие участники консорциума пока не определены, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в финальный список вошли китайская CNNC, французская EDF, южнокорейская KHNP и российский «Росатом». Все участники представили детальные предложения, включая ориентировочную стоимость, сроки, финансовую модель, уровень локализации и меры по подготовке персонала.

Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС от «Росатома». Второе место заняла китайская компания, третье — французская и корейская.

Сейчас ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.

Напомним, в октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум, на котором казахстанцы решали, согласны ли они со строительством атомной электростанции в стране. В результате более 71 процента граждан поддержали проект.

АЭС построят в Жамбылском районе Алматинской области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332735/
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