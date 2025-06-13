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Экономика

Цена на нефть после ударов Израиля по Ирану подскочила на 7 процентов

Цена на нефть после ударов Израиля по Ирану подскочила на 7 процентов. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Сейчас цена на нефть марки Brent на мировых рынках составляет около $73 за баррель, что на 7 процентов выше, чем до начала израильской кампании.

Этот показатель влияет на многие процессы в мире: от цен на потребительские товары практически во всех странах до, например, доходов российского бюджета, из которого финансируется война в Украине.

Американские биржи только открываются, в первый час торгов индексы S&P 500 и Nasdaq снизились, но меньше чем на 1 процент.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332680/
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