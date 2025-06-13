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Экономика

ВВП Кыргызстана по итогам мая достиг 573,1 миллиарда сомов

В январе — мае 2025 года валовой внутренний продукт Кыргызстана достиг 573,1 миллиарда сомов и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024-го на 12,3 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Как отмечается, рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферой услуг и чистыми налогами на продукты. Рост отраслей товарного производства, в отличие от января — мая прошлого года, увеличился на 18,2 процента, отраслей, оказывающих услуги, — на 9,2 процента, а чистые налоги на продукты — на 12 процентов.

В структуре ВВП наибольшая доля (52,9 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. Показатель по сравнению с январем — маем 2024-го снизился на 0,8 процента. Доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась на 2,4 процента и составила 30,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332599/
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