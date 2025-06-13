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Экономика

Нефть и золото резко подорожали после атаки Израиля на Иран

Цены на нефть резко выросли после начала атаки Израиля на Иран. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Как отмечается, нефть Brent подскочила в цене более чем на 6 процентов (на $6,29) — до $73,65 за баррель. Стоимость нефти West Texas Intermediate (WTI) также выросла почти на 10 процентов (на $6,43) — до $74,47.

Кроме того, золото выросло в цене на 1,8 процента — до $3 тысяч 444 за тройскую унцию.

Как отмечают зарубежные СМИ, американские индексы начали терять в цене, как и азиатские.

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Глава Корпуса стражей исламской революции погиб после удара Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. В Тегеране зафиксировали взрывы. К 6.00 по Бишкеку ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332583/
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