Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Курс валют на 13 июня

Официальные курсы российского рубля и тенге снизились, евро и юаня — выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,69 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,9523 сома (рост на 0,99 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,36 сома, продажа — 101,36 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0999 сома (снижение на 1,29 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,079 сома, продажа — 1,112 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1708 сома (снижение на 0,87 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,117 сома, продажа — 0,1874 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1815 сома (рост на 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.