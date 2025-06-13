09:35
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Курс валют на 13 июня

Фото из интернета. За сутки заметно укрепилось евро, превысив отметку в 100 сомов

Официальные курсы российского рубля и тенге снизились, евро и юаня — выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,69 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,9523 сома (рост на 0,99 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,36 сома, продажа — 101,36 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0999 сома (снижение на 1,29 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,079 сома, продажа — 1,112 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1708 сома (снижение на 0,87 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,117 сома, продажа — 0,1874 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1815 сома (рост на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332544/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 июня
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 12 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 июня
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 11 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 июня
Евро, российский рубль и тенге подорожали. Курс валют на 10 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июня
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на 9 июня
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 июня
Евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 5 июня
Популярные новости
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на&nbsp;9&nbsp;июня Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на 9 июня
В&nbsp;Кыргызстане сокращаются денежные переводы в&nbsp;долларах В Кыргызстане сокращаются денежные переводы в долларах
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;июня Евро, российский рубль и тенге подорожали. Курс валют на 10 июня
В&nbsp;США каждому новорожденному будут открывать счет на&nbsp;$1&nbsp;тысячу В США каждому новорожденному будут открывать счет на $1 тысячу
Бизнес
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от&nbsp;MEGA Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
13 июня, пятница
09:22
Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Курс валют на 13 июня Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Кур...
09:12
На границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано землетрясение
09:11
Поддержка кыргызской культуры. Библиотекам Чуйской области передали книги
09:10
За поборы в школах и отказ в приеме детей — штрафы до 65 тысяч сомов
08:54
Шавкат Мирзиеев подарил автомобили футболистам и тренерам сборной Узбекистана