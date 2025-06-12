Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 12 июня

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,71 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,9597 сома (рост на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,02 сома, продажа — 101,02 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1143 сома (рост на 0,58 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,086 сома, продажа — 1,119 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1723 сома (рост на 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1176 сома, продажа — 0,1872 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1696 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.