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Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 12 июня

Фото из интернета. Колебания российского рубля остаются наиболее заметными на валютном рынке Кыргызстана

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,71 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,9597 сома (рост на 0,2 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,02 сома, продажа — 101,02 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1143 сома (рост на 0,58 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,086 сома, продажа — 1,119 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1723 сома (рост на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1176 сома, продажа — 0,1872 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1696 сома (рост на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/332405/
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