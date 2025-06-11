Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 11 июня

Официальные курсы евро, российского рубля и юаня снизились, тенге — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,72 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,763 сома (снижение на 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,21 сома, продажа — 100,21 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1079 сома (снижение на 0,81 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,127 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,172 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1172 сома, продажа — 0,1888 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,167 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.