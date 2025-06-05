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Экономика

Нацбанк Кыргызстана и Народный банк Китая обсудили расширение сотрудничества

Национальный банк Кыргызской Республики и Народный банк Китая обсудили расширение сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По ее данным, Мелис Тургунбаев встретился со своим коллегой Паном Гуншэном в Пекине.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-китайского взаимодействия в финансовой сфере. Особое внимание уделено вопросам развития цифровых валют центральных банков, укрепления связей между центральными банками двух стран, а также расширению использования национальных расчетных инфраструктур.

С учетом стабильного роста двустороннего товарооборота и расширения экономических связей были рассмотрены практические меры по стимулированию расчетов в национальных валютах. В качестве таких мер ранее обсуждались подключение банков КР к китайской системе трансграничных платежей CIPS и открытие корреспондентских счетов в уполномоченных банках Китая.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331642/
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