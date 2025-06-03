Возможность подключения банков к платежной системе CIPS обсуждают КР и Китай

Возможность подключения государственных банков к международной платежной системе Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) обсудили в Пекине председатель Национальной банка Мелис Тургунбаев, глава Министерства финансов Алмаз Бакетаев и министр финансов КНР Лань Фоань. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НБ КР.

Фото из соцсетей Мелиса Тургунбаева

По его словам, стороны обсудили расширение финансово-экономического сотрудничества, включая создание современной инфраструктуры для трансграничных расчетов и углубление межбанковского взаимодействия. В числе ключевых тем — подключение госбанков Кыргызстана к системе CIPS, а также возможность открытия корреспондентских счетов в уполномоченных банках Китая.

Такая инфраструктура упростит процедуры взаиморасчетов, снизит транзакционные издержки и создаст дополнительные условия для развития торговли и инвестиций между двумя странами. Кроме того, это позволит диверсифицировать финансовые инструменты и укрепить независимую финансовую систему КР.

Cross-Border Interbank Payment System — китайская международная система межбанковских расчетов, предназначенная для трансграничных платежей в юанях. Позиционируется как альтернатива SWIFT в рамках расширения международного использования юаня.