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Экономика

Возможность подключения банков к платежной системе CIPS обсуждают КР и Китай

Возможность подключения государственных банков к международной платежной системе Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) обсудили в Пекине председатель Национальной банка Мелис Тургунбаев, глава Министерства финансов Алмаз Бакетаев и министр финансов КНР Лань Фоань. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НБ КР.

из соцсетей Мелиса Тургунбаева
Фото из соцсетей Мелиса Тургунбаева

По его словам, стороны обсудили расширение финансово-экономического сотрудничества, включая создание современной инфраструктуры для трансграничных расчетов и углубление межбанковского взаимодействия. В числе ключевых тем — подключение госбанков Кыргызстана к системе CIPS, а также возможность открытия корреспондентских счетов в уполномоченных банках Китая.

Такая инфраструктура упростит процедуры взаиморасчетов, снизит транзакционные издержки и создаст дополнительные условия для развития торговли и инвестиций между двумя странами. Кроме того, это позволит диверсифицировать финансовые инструменты и укрепить независимую финансовую систему КР.

Cross-Border Interbank Payment System — китайская международная система межбанковских расчетов, предназначенная для трансграничных платежей в юанях. Позиционируется как альтернатива SWIFT в рамках расширения международного использования юаня.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331406/
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