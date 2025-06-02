Российский рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 2 июня

Официальные курсы российского рубля и евро выросли, тенге и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 99,0415 сома (рост на 0,45 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,84 сома, продажа — 99,84 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1234 сома (рост на 1,54 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,099 сома, продажа — 1,131 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1712 сома (снижение на 0,23 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,117 сома, продажа — 0,1871 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1521 сома (снижение на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,65 сома.