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Экономика

Российский рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 2 июня

Фото из интернета. Российский рубль за сутки в очередной раз заметно укрепил свои позиции

Официальные курсы российского рубля и евро выросли, тенге и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,0415 сома (рост на 0,45 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,84 сома, продажа — 99,84 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1234 сома (рост на 1,54 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,099 сома, продажа — 1,131 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1712 сома (снижение на 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,117 сома, продажа — 0,1871 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1521 сома (снижение на 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,65 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331162/
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