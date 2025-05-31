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Экономика

Более 1,3 тысячи автомобилей выпустил завод Tulpar Motors в Бишкеке

Завод Tulpar Motors с момента запуска производственной линии выпустил более 1 тысячи 300 автомобилей. Их общая стоимость превысила 1 миллиард 680 миллионов сомов, рассказали 24.kg на предприятии.

В Кыргызстане 18 июня 2024 года начало работу совместное предприятие по производству машин на базе завода Tulpar Motors. Компания сотрудничает с узбекской UzAuto, которая выступает в качестве основного партнера и поставщика комплектующих.

Строительство завода началось в мае 2023-го, его общая площадь составляет 4,5 гектара. В течение пяти лет число сотрудников должно достичь 1 тысячи 400 человек. При этом общая сумма инвестиций в проект составила $110 миллионов.

Также с начала 2025 года Tulpar Motors перечислила в бюджет государства налогов на сумму около 30 миллионов сомов.

Ассортимент выпускаемой продукции

На текущий момент предприятие сосредоточено на сборке автомобилей двух марок: Chevrolet и ISUZU.
Линейка легковых машин Chevrolet включает шесть моделей:

  • Captiva;
  • Tracker;
  • Onix;
  • Cobalt;
  • Damas;
  • Labo.

Кроме легковых автомобилей, завод выпускает коммерческую технику, в частности грузовые машины и пикапы под брендом ISUZU.

Доступность для граждан Кыргызстана

Как заявили представители завода, производимые автомобили предназначены в первую очередь для рынка Кыргызстана. Утверждается, что выбор моделей и организация производства учитывают климатические, дорожные и эксплуатационные особенности страны, а также потребности населения.

Это, по заявлению компании, позволяет формировать конкурентоспособные цены, обеспечивать сервисное обслуживание, предоставлять официальную гарантию и предлагать программы кредитования через партнерские банки. Приобрести машины можно в официальных дилерских центрах Chevrolet и Isuzu на территории республики.

Часть продукции направлена на нужды государственных органов. К настоящему моменту государственным структурам КР передан 671 автомобиль производства Tulpar Motors.

Планы по развитию производства

Предприятие планирует постепенно наращивать объемы выпускаемой продукции и диверсифицировать модельный ряд. В частности, в 2025 году завод Tulpar Motors планирует произвести около 3 тысяч 800 машин.

Идет работа по включению в производственную программу новых моделей, чтобы расширить предложение для потребителей в стране.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330991/
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