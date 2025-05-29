Акылбек Жапаров рассказал об успехе первых евробондов Кыргызстана

Бывший глава кабинета министров Акылбек Жапаров объявил о знаковом событии для страны — успешном размещении первых в истории суверенных еврооблигаций на $700 миллионов. В своем аккаунте Facebook он назвал это «новым экономическим рубежом» и поздравил Министерство финансов и весь кабмин с этим достижением.

«Очередная стратегическая задача, поставленная президентом, выполнена», — заявил Акылбек Жапаров.

Он отметил: Кыргызстан был последней страной Центральной Азии, не размещавшей еврооблигации, что долгое время казалось невозможным. По словам экс-главы кабмина, на пике интерес международных инвесторов к кыргызским ценным бумагам превысил $2,1 миллиарда, что в три раза больше объема выпуска.

«Такой спрос — прямое отражение доверия к нашей экономической политике и реформам», — подчеркнул он.

Акылбек Жапаров рассказал о системной работе, которая велась на всех уровнях в течение последних трех-четырех лет. Она включала улучшение макроэкономических показателей, укрепление доверия инвесторов и повышение суверенного кредитного рейтинга страны.

Читайте по теме Дебютные еврооблигации Кыргызстана: доверие инвесторов и очередной долг

Задействованы налогово-бюджетные, денежно-кредитные инструменты, дипломаты на ключевых международных площадках, включая Вену, Лондон и Гонконг.

Бывший глава кабинета министров отметил скоординированные усилия администрации президента, Национального банка, министерств финансов, экономики и юстиции.

Акылбек Жапаров рекомендовал направить заемные средства в два ключевых сектора экономики: энергетику и недропользование. В энергетике, по его словам, есть готовые проекты: строительство новой ТЭЦ на угольном месторождении Кара-Кече и электрической станции на газе в селе Чалдовар. Эти инфраструктурные объекты, по оценке экс-главы кабмина, можно реализовать за два года и выйти на устойчивую финансовую модель.

В сфере недропользования приоритетными он назвал проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов на месторождениях Кутисай-2 и Кызыл-Омпол. И уточнил, что эти проекты уже проработаны правительством и готовы к реализации.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность выстраивания системы так, чтобы данные проекты в будущем имели потенциал выйти на IPO и продолжения развития на устойчивой финансовой основе.