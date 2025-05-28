Дебютные еврооблигации Кыргызстана: доверие инвесторов и очередной долг

Кыргызская Республика сегодня заявила о знаковом событии в своей экономической истории: дебютном размещении суверенных еврооблигаций на международных финансовых рынках.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, объем выпуска составил $700 миллионов. Срок обращения этих ценных бумаг определен в пять лет, а купонная ставка установлена на уровне 7,75 процента годовых.

Интерес к кыргызским облигациям со стороны международного инвестиционного сообщества превзошел ожидания. На пике спрос достиг более $2,1 миллиарда, что означает трехкратную переподписку по сравнению с финальным объемом сделки. В размещении участвовали свыше 100 международных инвесторов, представляющих финансовые центры Великобритании, США, стран Европы и Азии.

С чем связано размещение еврооблигаций и что это значит для экономики Кыргызстана, журналист 24.kg поговорил с экономистом Арсеном Иманкуловым.

«Другими словами, страна заняла деньги у иностранных инвесторов через международные рынки, а не у Международного валютного фонда или других государств. Примечательно, что спрос на эти облигации был в три раза выше, чем нужно — инвесторы хотели вложить более $2 миллиардов, а не $700 миллионов. Это позитивный сигнал», — отметил эксперт.

По его мнению, это важный шаг, демонстрирующий готовность международных инвесторов доверять Кыргызстану и вкладывать в его экономику.

Однако, по словам Арсена Иманкулова, важно понимать и обратную сторону медали.

«Ставка, под которую мы заняли, — 7,75 процента годовых. Это дорогие деньги», — считает он.

Для сравнения, экономист привел пример: «Если бы мы взяли такую же сумму у МВФ, то платили бы около 1–2 процента. А здесь — почти $55 миллионов в год только на выплату процентов».

За пять лет, по расчетам Арсена Иманкулова, Кыргызстан выплатит инвесторам примерно $270 миллионов только в виде процентов, и в 2030 году необходимо будет вернуть еще $700 миллионов основного долга.

При этом эксперт считает, что для первого рыночного займа ставка в 7,75 процента является нормальным явлением.

«Частные инвесторы никогда раньше не имели опыта работы с Кыргызстаном, у нас нет кредитной истории на таких рынках, поэтому риск для них выше — и они закладывают этот риск в процент», — пояснил экономист.

«Когда в 1996 году свои первые еврооблигации размещала Россия, ставка была 9,25 процента, у Казахстана — тоже 9,25 процента. Со временем, если мы будем выплачивать долги вовремя и прозрачно, доверие инвесторов вырастет, и следующие займы можно будет привлекать под более низкий процент», — пояснил Арсен Иманкулов

Говоря об отличии рыночных заимствований от привычных кредитов, получаемых от других стран или международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, эксперт указал: в случае с еврооблигациями — это деньги от частных инвесторов, а не правительств или международных структур. Здесь нет условий по реформам, но и нет «льгот»: проценты выше, срок короче, и надо самому доказывать, что ты надежный заемщик. Это дает больше свободы, но и требует больше ответственности.

Отвечая на вопрос, является ли данный шаг позитивным или негативным для страны, экономист подчеркнул, что все зависит от целевого использования привлеченных средств.

«Если на дороги, энергию и инфраструктуру, которые дадут экономике рост и доходы в будущем, — это разумная инвестиция. Любое развитие требует затрат», — заявил Арсен Иманкулов. Он привел в пример строительство дорог или ГЭС, которые, будучи дорогостоящими, в перспективе приносят выгоду и налоговые поступления.

Он может стать рычагом роста, а может — долговой ловушкой. Арсен Иманкулов

«Если мы используем эти деньги с умом, они дадут экономике шанс двигаться вперед. Но если средства уйдут на разовые мероприятия, командировки, конференции и потребительские расходы, то через 5 лет нам придется брать новые долги, чтобы вернуть этот. Это путь в хроническую зависимость от заимствований», — предостерег эксперт.

В заключение Арсен Иманкулов акцентировал внимание на необходимости общественного понимания природы этих средств.

«Это не «подарок», а долг. Он может стать толчком для экономики, а может обернуться нагрузкой на госбюджет, если мы не будем умело управлять средствами и не начнем готовиться к возврату долга уже сейчас», — считает экономист.

Ключевым фактором успеха, по его мнению, станет прозрачность в распределении этих $700 миллионов и в том, как это улучшит жизнь людей в ближайшие годы.