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Экономика

Кыргызстан разместил еврооблигации на $700 миллионов на международных рынках

Кыргызская Республика сегодня объявила об успешном дебютном размещении суверенных еврооблигаций на международных финансовых рынках. Объем выпуска составил $700 миллионов сроком обращения пять лет и с купонной ставкой 7,75 процента. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Спрос со стороны инвесторов на пике достиг более $2,1 миллиарда, что привело к переподписке, превышающей финальный объем сделки в три раза. В размещении приняли участие свыше 100 международных инвесторов, представляющих Великобританию, США, Европу и Азию.

Как отмечается, средства планируется направить на привлечение долгосрочных ресурсов для развития инфраструктуры, энергетического сектора и повышения общей устойчивости государственных финансов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330610/
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