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Экономика

Кабмин вводит временный запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС

Кабинет министров принял постановление о введении временного запрета на вывоз (экспорт) древесины и лесоматериалов из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Запрет устанавливается на шесть месяцев. Соответствующий документ подписал Адылбек Касымалиев, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно постановлению, временный запрет распространяется на древесину и лесоматериалы, классифицируемые кодами 4401 (древесина топливная), 4403 (лесоматериалы необработанные), 4407 (лесоматериалы, полученные распиловкой) товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Исключением является гуманитарная помощь, оказываемая кабмином.

Министерству экономики поручено уведомить секретариат Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета. Министерство иностранных дел, в свою очередь, должно не позднее трех дней с даты вступления постановления в силу уведомить Исполнительный комитет СНГ.

Таможенной и Пограничной службам предписано принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза указанных товаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330685/
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