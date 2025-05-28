Сумма активов Агентства по защите депозитов достигла 8 миллиардов сомов

Сумма активов Агентства по защите депозитов Кыргызстана достигла 8 миллиардов сомов. Такие данные содержатся в финансовом отчете за первый квартал 2025-го.

Отмечается, что общая сумма активов по состоянию на 31 марта составляла 8,02 миллиарда сомов. Это на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,25 миллиарда).

Основной рост обеспечен финансовыми активами, увеличившимися до 7,69 миллиарда сомов.

Фонд защиты депозитов составил 7,96 миллиарда сомов, что обусловлено увеличением членских взносов участников с 3,62 миллиарда до 4,62 миллиарда сомов и ростом накопленной чистой прибыли.