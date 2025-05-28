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Экономика

Все основные валюты подешевели к сому, за исключением доллара. Курс на 28 мая

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,30 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 99,2426 сома (снижение на 0,32 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,55 сома, продажа — 99,55 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0939 сома (снижение на 0,33 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,082 сома, продажа — 1,112 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1707 сома (снижение на 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,117 сома, продажа — 0,1873 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1559 сома (снижение на 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,7 сома.


  • Третью с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк провел 26 мая. Всего он реализовал $59,8 миллиона.

  • Это третья интервенция Нацбанка с начала года. Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $297,1 миллиона.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м Национальный банк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330597/
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