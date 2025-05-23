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Общество

В Кыргызстане на 60 тысячах гектарах земли обнаружена саранча

По состоянию на 22 мая департамент химизации, защиты и карантина растений (ДХЗиКР) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провел исследовательские работы на общей площади 79 тысяч 614 гектаров по всей республике с целью выявления саранчи. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, из них на 60 тысячах гектарах обнаружена вредоносная саранча, и на данный момент 77 процентов этих площадей (46 тысячи 376 гектаров) обработано химическим способом с использованием специальной техники и легкой авиации.

По регионам:

  • В Джалал-Абадской области выявлено 29 тысяч 910 гектаров зараженной саранчой земли, из которых обработано 93 процента.

  • В Ошской области поражено 8 тысяч 450 гектаров, обработано 6 тысяч 100 гектаров (72 процента).

  • В Баткенской области обнаружено 14 тысяч 750 гектаров, химическая обработка проведена на 8 тысячах 500 гектарах (57 процентов).

  • В Чуйской области выявлено 2 тысячи 856 гектаров зараженной территории, из них обработано 2 тысячи 36 гектаров (71 процент).

  • В Таласской области саранча найдена на 4 тысячах 100 гектарах, химическая обработка проведена на 1 тысяче 830 гектарах (44 процента).

Для химической обработки используются препараты «Дельта эксперт», «Хлорсан» и «Талстарт». В настоящее время все работы проводятся оперативно, ситуация находится под полным контролем министерства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330159/
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