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Экономика

Строительство двух плавучих солнечных электростанций в КР обсудили в Германии

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбека Текебаева с руководством компаний AB Progressio и LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG. Об этом сообщает МИД.

В ходе встречи обсуждался вопрос реализации инвестиционного соглашения, подписанного в ноябре 2024 года в Берлине в рамках официального визита президента страны в ФРГ, по строительству и эксплуатации двух плавучих солнечных электростанций в КР.

Омурбек Текебаев и депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев также встретились с управляющим директором AKA Bank Марком Венчиком. Стороны обсудили вопрос финансирования строительства завода по производству гипсокартона и строительных материалов на юге республики.

Марк Венчик выразил интерес к проекту, отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330587/
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