Финнадзор оштрафовал 102 финорганизации на 2,6 миллиона сомов

Согласно официальным данным службы регулирования и надзора за финансовым рынком, за период с 1 января по 30 апреля 2025 года 102 организации привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 2,661 миллиона сомов.

Наибольшее число нарушений зафиксировано среди ломбардов — 58 случаев. Им назначены штрафы на сумму 1 миллион 594 тысячи сомов, что составляет более половины от общей суммы санкций. В числе лидеров по числу нарушений также оказались поставщики услуг виртуальных активов (ПУВА) — 22 случая, сумма взысканий составила 538 тысяч сомов.

По другим видам деятельности сумма штрафов распределилась следующим образом:

акционерные общества — 10 штрафов на 316 тысяч сомов;

страховые компании — 3 штрафа на 96 тысяч сомов;

профессиональные участники рынка — 6 штрафов на 78 тысяч сомов;

игровая деятельность — 2 штрафа на 26 тысяч сомов;

лизинговые компании — 1 штраф на 13 тысяч сомов.

Из общей суммы уже уплачено 763 тысячи сомов, оставшиеся средства находятся в процессе взыскания.