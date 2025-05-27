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Экономика

Доля расчетов в национальных валютах между странами СНГ достигла 90 процентов

Доля расчетов в национальных валютах в СНГ выросла до 90 процентов, участники Содружества работают над программами в сфере безопасности. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

«Доля национальных валют в расчетах достигла 90 процентов, укрепляются независимые расчетные системы. Во многом благодаря этому пространство СНГ стало ключевой «точкой роста» в Евразии — рост ВВП в среднем составил 4,4 процента, что превышает и среднемировые темпы и тем более рост экономик западных стран», — рассказал он.

«Страны СНГ — ключевые торгово-экономические партнеры России. Согласно данным ФТС РФ, в 2024 году на страны СНГ пришлось 15,6 процента всего внешнеторгового оборота России, рост составил 7,1 процента. Это хороший результат», — заявил замсекретаря Совбеза РФ.

Для успешного обеспечения экономического взаимодействия необходимо снимать разного рода барьеры и гарантировать защиту инвестиций.

Алексей Шевцов

По его словам, важным шагом стало подписание в 2023 году соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, документ вступил в силу в силу летом 2024 года.

«Данным международным договором предусмотрен единый стандарт защиты инвесторов и их капиталовложений на рынках государств – участников соглашения: гарантии защиты от экспроприации, возмещения ущерба, процедуры урегулирования споров между сторонами», — сказал Алексей Шевцов.

«Не менее важной задачей является противодействие незаконным санкционным режимам, введенным западниками в отношении нашей страны. Россия активно работает в рамках СНГ над минимизацией последствий таких недружественных действий, в том числе в контексте влияния на экономическое сотрудничество внутри Содружества», — заявил он.

  • Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявлял, что доля сделок в национальных валютах России со странами ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) достигла рекордных 93 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330525/
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